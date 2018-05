Cardi B attend une fille ! Et 10 autres surprises qu'elle a révélées à Howard Stern

"C'est triste à dire, j'avais tellement peu d'amour-propre que je n'ai même pas fait ça à cause des filles avec des plus gros fessiers qui gagnaient plus d'argent", a dit Cardi. "Le mec avec qui je sortais me trompait avec des filles avec ce genre de corps... Je savais qu'il allait en vouloir plus."

La personnalité spontanée a dit : "D'abord, je ne veux pas me marier enceinte. Je veux porter la robe de mes rêves, et je veux me saouler à mon mariage, et partir en lune de miel, et être bourrée pendant une semaine."

"On se surveille. C'est plus qu'une relation. On prévoit de bâtir un grand avenir."

Cardi B est passée à SiriusXM à New York pour une conversation marrante et révélatrice avec Howard Stern dans son émission de radio The Howard Stern Show mercredi dernier.

