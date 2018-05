Selena Gomez exprime des regrets dans une nouvelle chanson, "Back To You"

L'an dernier, Selena Gomez a repris "Only You" du duo de synthpop Yaz, pour la bande originale de 13 Reasons Why, et la semaine dernière, elle a sorti une nouvelle chanson originale, "Back To You", pour fêter la saison 2. "Avec cette chanson, c'est un disque très spécial", a dit Gomez à Zane Lowe jeudi sur Beats 1 d'Apple Music. "Je veux que ce soit un beau message dit de façon compliquée et très fun." Le morceau est un "projet spécial", a dit Gomez, et ne fait pas partie de son troisième album de studio très attendu.

Gomez est l'une des productrices déléguées de la série de Netflix, car sa mère et elle ont acquis les droits du roman best-seller de Jay Asher. La première saison de 13 épisodes a provoqué la polémique pour ses descriptions très détaillées de viol et de suicide, entre autres. Gomez a admis à Lowe qu'elle était "un peu" surprise par les critiques, mais elle a argumenté : "Le confort, c'est l'ennemi du progrès. Je crois que quand quelque chose fait du bruit comme ça, c'est pour deux raisons : c'est soit horrible, soit incroyable. Et je pense que c'est là que les gens se réveillent. Je ne le fais pas pour glorifier quoi que ce soit."

"C'est la vraie vie. De nombreux parents et jeunes sont venus me dire que cela avait ouvert la porte à une communication plus saine, et c'est tout ce qu'on recherche", a-t-elle ajouté. "Vous savez, on ne va pas mettre fin à certaines choses, ou faire avancer quoi que ce soit, à moins de prendre ce genre de risques." Gomez a dit que personne "n'essayait de désensibiliser" les problèmes que les personnages affrontent dans la série. Et suite aux répercussions, "j'ai appris à être audacieuse, à défendre ce en quoi je crois".

(La saison 2 de 13 Reasons Why démarre le 18 mai sur Netflix.)