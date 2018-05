Rosario Dawson se met à nu pour célébrer son 39e anniversaire

"Demain n'est pas garanti, et il faut s'assurer que les gens qu'on aime le sachent et qu'on fasse des choses avec son temps dont on est fier, parce que ça passe si vite", a ajouté l'actrice.

A post shared by rosariodawson (@rosariodawson) on May 9, 2018 at 1:38pm PDT

Le post révélateur, qui a reçu plus de 150 000 "j'aime" et 6 000 commentaires jusqu'ici, montre Dawson prenant une photo de son reflet dans un miroir de salle de bain. Sur la photo, la star est totalement nue, avec son bras et un vase de fleurs bien placés cachant certaines parties.

