Chris Brown attaqué en justice par une femme qui aurait été violée chez lui

La tournée Heartbreak on a Full Moon démarre le 19 juin à Seattle. 6LACK , H.E.R. et Rich the Kid joueront en première partie sur certaines dates.

L'avocat de Lowell a ajouté dans une déclaration séparée à E! News : "Lowell nie avec véhémence ces accusations fausses et diffamatoires qui ont vu le jour l'an dernier, qui n'ont abouti à aucune arrestation, aucune preuve, un kit de viol non concluant et, après une enquête de la police, aucune inculpation. Ce procès civil est une tentative évidente de se faire de l'argent et de nuire à la réputation de mon client tout en encourageant un mouvement de relations publiques pour Gloria Allred tandis qu'elle exploite cette jeune femme pour ses propres intérêts financiers et son image publique. Nous avons hâte de partager notre version des faits et des informations complémentaires avec le public et nous sommes sûrs que la justice innocentera M. Grissom de ces accusations odieuses."

"Le fait qu'elles aient demandé 17 millions de dollars et que je les ai envoyé promener explique sûrement pourquoi elles ont donné cette conférence de presse aujourd'hui. Chris n'a rien fait et elles savent que Chris n'a rien fait", a expliqué l'avocat de Chris, Mark Geragos , à TMZ . "On s'est servi de son nom pour avoir droit à une conférence de presse, mais il n'a aucune raison d'être traîné là-dedans."

"Notre cliente a été invitée à se rendre à une after dans un studio d'enregistrement pour rencontrer l'accusé Grissom, plus connu sous le nom de Young Lo , et l'autre accusé, Brown. Quand elle est arrivée au studio, on lui a confisqué son téléphone. On lui a dit que Brown n'autorisait personne à amener son téléphone dans le studio. Notre cliente affirme dans l'énoncé de la plainte qu'on l'a alors forcée à se rendre chez Brown en lui faisait croire qu'elle ne pourrait récupérer son téléphone que là-bas", a expliqué son avocate, Gloria Allred , lors d'une conférence de presse filmée par TMZ . "Brown a tendu à chaque invitée, dont la plaignante, une gélule transparente remplie de poudre blanche et leur a dit de les prendre pour « s'éclater ». La plaignante a refusé de prendre les gélules en question."

Dans les documents de la cour obtenus par E! News, la plaignante restée anonyme à laquelle on fait référence en tant que "Jane Doe" attaque le chanteur et Lowell Grissom Jr. en justice pour négligence, affliction intentionnelle de détresse émotionnelle et coups et blessures.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕