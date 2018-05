Georgina Chapman, "humiliée", brise son silence sur Harvey Weinstein : ce qu'elle savait et ne savait pas

Chapman n'a "jamais" soupçonné quoi que ce soit. "Pour commencer, il voyageait constamment. Et je n'ai jamais été du genre à vouloir connaître tous les déplacements de la personne à tout moment de la journée." Weinstein "était un partenaire merveilleux envers moi. C'était un ami et un confident qui me soutenait", déclare-t-elle. "C'est une grande personnalité... et... j'en sais rien. J'aimerais bien avoir des réponses, mais je n'en ai pas." Décrivant Weinstein comme quelqu'un de "charismatique" et d'"incroyablement intelligent", Chapman explique qu'il pouvait être "très généreux aussi". "Il a payé les frais médicaux de la maman d'un de mes amis, qui avait un cancer du sein, pour qu'elle voie un médecin très réputé. Il était incroyable dans ce sens. Il est incroyable dans ce sens. C'est ce qui est le plus difficile dans tout ça... ce côté noir et blanc... la vie n'est pas comme ça." Mais Chapman ne veut pas qu'on la voit comme une victime, "parce que je ne pense pas l'être", explique-t-elle. "Je suis une femme dans une situation me**ique, mais elle n'a rien d'unique."

Chapman s'est d'abord envolée à Los Angeles avec ses enfants. La famille s'est ensuite installée à Londres chez l'acteur David Oyelowo, un ami de longue de date de Georgina. "Je me suis retrouvé aux premières loges. Mon épouse et moi, on était là avec ses deux enfants, et cette catastrophe se déroulait en temps réel dans le monde entier, le pire des cauchemars pour son mariage, pour l'avenir de ses enfants, pour ses affaires. Je n'avais rien à voir là-dedans et pourtant, je me suis retrouvé jeté là-dedans", a déclaré Oyelowo à Vogue. "Ce qui était le plus dur à vivre, c'est qu'elle a pris la décision, à raison, de ne pas se montrer et de ne pas se défendre, parce qu'il y avait trop de bruits diffus et trop de venin." Par la suite, Chapman et ses enfants ont pris refuge chez les parents de Georgina. "Je vis au jour le jour", déclare-t-elle. "Est-ce difficile ? Bien entendu. Mais on s'adapte. Est-ce que ça va empirer ? Peut-être pas."

Pour bien des raisons, Chapman est régulièrement en contact avec Weinstein, mais elle ne peut pas nous donner des détails sur son état d'esprit actuel. Levant les yeux au ciel, la créatrice déclare : "De toute évidence, quand j'étais mariée à lui, je n'ai pas saisi son état d'esprit, alors je ne suis pas la mieux placée pour répondre."

Et Marchesa ne semble plus être une marque tabou à porter. Scarlett Johansson a porté une robe Marchesa au Gala du Met 2018, ce qui indique que le monde de la mode commence doucement à accepter à nouveau Chapman en son sein. "Je suis fermement convaincue que Georgina ne savait rien sur le comportement de son mari, alors on ne devrait pas la condamner pour ce qui s'est passé, comme tant l'ont fait à notre ère bestiaire numérique", a écrit Wintour. "Personne ne devrait être tenu responsable des actions de son partenaire. Ce que Georgina devrait recevoir, c'est de la compassion et de la compréhension."