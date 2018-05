Ariana Grande et Mac Miller ont rompu

"On s'aimait, on s'adorait et on se respectait depuis le début, avant même qu'on se rencontre, parce qu'on était fans du talent de l'autre", a-t-elle déclaré au magazine.

L'an dernier, Ariana faisait la une du numéro d'avril de Cosmopolitan et l'interprète de "Side to Side" a admis qu'elle avait des sentiments pour Mac depuis un certain temps.

"Ce n'est pas parce que nous sommes deux personnes amoureuses et que nous vivons une belle histoire que je vais délirer sur la super musique qu'on fait ensemble", a expliqué Mac dans l'émission The Breakfast Club sur la station Power 105. "Je suis ici pour parler de musique, et il s'avère que je vis une belle histoire avec quelqu'un avec qui j'aime faire de la musique, alors les limites entre les deux peuvent être rapidement franchies par rapport à ce que j'essaie de faire."

En plus de jouer dans le clip "My Favorite Part" et de s'être produits ensemble sur scène, les artistes ont créé des liens forts en-dehors des projecteurs. Et non, on n'oublie pas leurs collaborations inoubliables comme sur "The Way".

E! News a découvert que l'interprète de "No Tears Left to Cry" et Mac Miller n'étaient plus ensemble. Selon nos sources, leurs emplois du temps surchargés seraient à l'origine de cette séparation, mais ils restent très proches. Ils s'aiment énormément... mais en tant qu'amis.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕