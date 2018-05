Miranda Kerr donne naissance à un petit garçon prénommé Hart

Miranda et Evan se sont mariés en mai dernier devant 45 membres de leur famille et amis. La future maman "a toujours voulu plus d'enfants" et "a hâte de donner un frère ou une sœur à Flynn", avait alors révélé une source à E! News. "Le couple de Miranda et Evan se porte bien. Ils ont un bon équilibre."

Elle a expliqué que Flynn était "trop content" de devenir grand frère, se souvenant : "Evan et moi étions ensemble depuis un moment, et il était là : « Quand est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ? » Et on était là : « On doit d'abord se marier. » Le lendemain du mariage, il arrive en courant et dit : « Maman, il est dedans ? » Et moi de répondre : « Trésor, donne-nous un moment ! »"

On apprenait en novembre dernier que Miranda et le PDG de Snapchat allaient fonder une famille. Un porte-parole nous avait à l'époque confié : "Miranda, Evan et Flynn ont hâte d'accueillir le nouveau membre de leur famille." Deux mois plus tard, la starlette de 35 ans nous montrait pour la première fois son ventre arrondi à une after-party des Golden Globes 2018 .

