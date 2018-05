FKA twigs révèle qu'on lui a retiré 6 fibromes utérins

A post shared by FKA twigs (@fkatwigs) on May 8, 2018 at 10:29pm PDT

La star a toutefois pu danser à The Choreography House mercredi et a révélé qu'elle s'était sentie "à nouveau elle-même et forte pour la première fois depuis longtemps", qualifiant l'expérience de "magique". Elle a posté une vidéo d'elle dansant au studio avec sa lettre ouverte.

L'American Pregnancy Association définit les fibromes comme "des masses habituellement non cancéreuses et non détectées se développant dans l'utérus".

"J'ai essayé d'être courageuse mais c'était parfois insoutenable", a-t-elle écrit, "et pour être honnête, j'ai commencé à me dire que mon corps ne serait plus jamais comme avant".

Dans une lettre ouverte postée sur Instagram mercredi, la chanteuse de 30 ans a révélé que ses tumeurs étaient de la taille de deux pommes à cuire, trois kiwis et deux fraises, "une coupe à fruits de douleur quotidienne", comme elle l'a expliqué. L'artiste à qui l'on doit l'album M3LL155X a ajouté que l'infirmière avait comparé le poids et la taille de ses tumeurs à une grossesse de six mois.

