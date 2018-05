Selena Gomez a ''tourné la page'' avec Justin Bieber et se sent ''très forte''

Au final, Selena se concentre sur elle-même et n'est-ce pas ce qui importe le plus ? Comme le dit notre source : "Tout va très bien pour elle en ce moment, et ses amis et sa famille sont heureux qu'elle soit sur cette voie."

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on May 9, 2018 at 8:32am PDT

En attendant, la carrière de Selena continue de prendre de la vitesse. Après avoir assisté au gala du Met 2018 lundi soir, la star de la pop devrait retourner en studio pour terminer son troisième album studio. Notre première source nous explique : "Selena voyage constamment, elle se consacre entièrement à sa musique et à ses projets avec Coach et Puma. Elle veut vraiment terminer l'album cette année, alors elle passe beaucoup de temps à écrire des tubes et continue de s'occuper de sa santé."

L'interprète de "Wolves", qui était sortie avec The Weeknd pendant presque un an avant Bieber, "apprend à apprécier" la vie de célibataire, selon notre source. "Il ne faut jamais dire jamais entre elle et Justin, mais pour l'instant, ils ne sont pas en contact, et elle se sent très forte et satisfaite comme elle est", ajoute notre source.

Une autre source nous apprend que Selena, 25 ans, et Justin, 24 ans, "ne sont pas en contact". Quand les choses ont commencé à tourner au vinaigre en mars, l'interprète de "Sorry" a été vu en compagnie de la mannequin Instagram Baskin Champion . Bien qu'ils se soient brièvement remis ensemble, on peut maintenant dire que c'est fini pour de bon.

Notre source nous explique : "Elle le respecte en tant que personne mais elle a décidé qu'elle était bien plus heureuse en faisant ce qui lui plaît. Selena ne parle pratiquement plus de Justin et elle aimerait bien retrouver l'amour."

Après avoir subi les retombées d'une autre rupture avec Justin Bieber , plusieurs sources rapportent à E! News que la chanteuse est bien plus heureuse sans lui et qu'elle se tourne vers l'avenir. On nous apprend que Gomez a "complètement tourné la page" avec Bieber et que ça ne "l'intéresse pas du tout de se remettre avec lui dans un avenir proche".

