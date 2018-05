Penélope Cruz et Javier Bardem ont reçu le même cachet pour Everybody Knows

"Quand j'avais 20 ans, je me disais que plus je me torturais, plus je resterais dans le personnage, pendant des mois même, et plus le résultat serait bon", a expliqué Cruz, selon Variety. "Mais je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. J'ai une vie et j'ai un travail. Cela me permet de passer de la réalité à la fiction."

"On ne ramène pas nos personnages à la maison après notre journée de tournage", a expliqué Cruz, selon Variety. "On a des méthodes similaires de travail. Le fait qu'on se connaisse bien et qu'on se fasse confiance aide également."

Penélope Cruz a révélé qu'elle et son mari, Javier Bardem , avaient été payés de façon égale pour jouer dans leur nouveau film, Everybody Knows.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕