Geena Davis et le Dr Reza Jarrahy divorcent après 16 ans de mariage

L'actrice a ajouté : "J'ai quand même dit à Reza : « Tu vas devenir mon quatrième mari. T'es dingue ou quoi ? » Mais de mon côté, je ne m'inquiétais pas du tout. J'avais l'impression de tourner une page, d'être arrivée à des changements vrais et permanents. C'était formidable d'épouser quelqu'un avec qui je pouvais montrer mon côté grincheux et égoïste sans qu'il s'enfuie en courant ou qu'il me critique. J'ai découvert une toute nouvelle façon de vivre."

"Cela semblait un peu tiré par les cheveux d'être en couple avec lui", a-t-elle déclaré. "Je me souviens m'être dit : « Il est mignon, mais beaucoup trop jeune. » Au début, franchement, je me suis lancée là-dedans pour m'amuser. Je ne pensais pas à l'avenir. Et le plus incroyable, c'est qu'en commençant à passer du temps avec lui, ce n'est pas notre différence d'âge qui ressortait. Je ne passais pas mon temps à lui dire : « Comment ça, tu ne connais pas les Beatles ? » On n'avait pas l'impression d'être de générations différentes et maintenant, on le remarque à peine."

Reza, 47 ans, et Davis, 62 ans, ont trois enfants ensemble : des jumeaux de 13 ans, Kaiis et Kian , et une fille de 16 ans, Alizeh .

