Cardi B brise son silence après que son entourage aurait attaqué un fan demandant un autographe

La police a confirmé à People qu'une dispute verbale avait eu lieu vers 2h15 du matin mardi, quand un fan s'est approché de la rappeuse pour lui demander un autographe devant l'hôtel Mark à New York. Selon le magazine, ce fan et trois membres de l'entourage de Cardi B en sont alors venus aux mains. People a rapporté que les suspects avaient quitté les lieux avant que la police n'arrive et le fan a été conduit à un hôpital new-yorkais pour des blessures superficielles.

"Si vous regardez mes photos sur les réseaux sociaux, vous verrez que je pose souvent avec les fans", a tweeté la rappeuse mardi. "Certaines personnes ne sont pas des fans et parfois, je ne veux pas prendre de photos et je ne veux pas qu'on s'approche trop à cause de [ma grossesse]. Je ne sais pas quelles sont les intentions des gens alors je fais attention. Pourquoi les gens ne respectent pas ça ?"

