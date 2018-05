Le classement des 15 plus belles coiffes du gala du Met 2018

Quand on regarde de plus près l'auréole dorée de la star, on s'aperçoit qu'elle est faite avec ses cheveux : ça décoiffe !

L'interprète de "All the Stars" a poussé son look angélique des Grammys 2018 un peu plus loin en ajoutant cette auréole céleste.

Sur les plus de 500 personnes qui ont assisté au gala de l'Institut du costume et les plus de 80 personne qui ont foulé le tapis rouge, on a choisi les 15 plus belles coiffes de la soirée.

Dans l'ensemble, on peut remercier le thème choisi par Anna Wintour , "Les corps célestes : la mode et l'imagination catholique", d'avoir inspiré cette tendance. Les stylistes et créateurs se sont inspirés de l'imagerie du catholicisme (pensez : anges, cathédrales, monarchies et vitraux) pour créer un tapis rouge très stylisé quand les célébrités se sont transformées en reines et anges (même si on a déjà pensé à elles en ces termes.)

