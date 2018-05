Adele organise une fête sur le thème de Titanic pour ses 30 ans !

Bien sûr, les festivités doivent comprendre un rendez-vous secret à l'horloge de la salle à manger, où elle a posé avec joie. La seule chose qui manquait ? Son Jack ! On espère que l'amoureux d'Adele, Simon Konecki , était non loin de là avec le diamant du cœur de l'océan dans sa poche, mais on dirait que la chanteuse a passé une soirée de fête inoubliable, et trois décennies géniales jusque-là !

A post shared by Adele (@adele) on May 6, 2018 at 4:41pm PDT

La reine des ballades a fusionné l'une des plus grandes histoires d'amour du cinéma avec son 30e anniversaire samedi. Et son plus grand cadeau aux fans : la chanteuse a partagé quelques photos de la soirée sur les réseaux sociaux comme preuve.

