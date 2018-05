Amal Clooney porte une robe à fleurs métallique avec un pantalon au gala du Met 2018

Si l'humanitaire est maîtresse en matière de classe, elle sait aussi être fun et féminine. La veille encore de l'événement, Amal fêtait le 57e anniversaire de son époux avec un dîner à Manhattan. L'avocate activiste de 40 ans portait un combishort à manches mi-longues de Stella McCartney et des sandales à lanières couleur nude de Jimmy Choo, le tout mettant en valeur ses jambes tonifiées. Elle avait rehaussé l'ensemble décontracté avec une ceinture dorée autour de la taille, une pochette assortie et des lèvres roses.

La douce moitié de George Clooney est toujours un modèle en matière de coupes impeccables, silhouettes sophistiquées et coiffures et maquillages parfaits, mais elle s'est peut-être bien surpassée. Étant coprésidente de la plus grande soirée de la mode, on attendait déjà beaucoup d'elle. Une jolie robe n'allait pas suffire. Amal a complété l'ensemble saisissant avec une queue de cheval haute, peut-être pour donner à la structure, à l'imprimé et à la confection du look plus de relief.

