Zendaya incarne le "girl power" avec un hommage à Jeanne d'Arc au gala du Met

Pour accessoiriser, le styliste a ajouté des bagues et des boucles d'oreilles de la collection Tiffany Paper Flowers de Tiffany & Co. et des talons métalliques à plate-forme.

Le résultat est une robe en cotte de mailles sensationnelle qui utilise toutes les textures de l'armure de l'époque de la femme guerrière. Elle a un col façon armure, qui est rattaché à des pans qui couvrent les bras en laissant une ouverture sur les épaules. Le haut et les manches sont faits d'une cotte de mailles, qui a beaucoup plus de mouvement que le col et le drapé sur le buste. La cotte de mailles se poursuit en fait jusqu'au bas de la robe, mais Law a souhaité ajouter un élément au look épique avec une jupe en métal et à ceinture.

"Quand j'ai appris le thème et que ce serait Versace, on a entamé la conversation, il y a eu beaucoup de croquis de Versace, et j'ai commencé à penser à des femmes fortes qui ont eu un lien avec la religion", a expliqué le styliste à WWD . "J'ai rêvé de Jeanne d'Arc une nuit et ai appelé Versace en disant : « Et si l'on faisait une référence à Jeanne d'Arc ? » Ils ont répondu par des croquis vraiment très bons."

En l'honneur du gala du Met , l'actrice de The Greatest Showman a porté une robe Versace faite sur mesure, robe inspirée par l'héroïne de l'histoire de France et sainte de l'Église catholique Jeanne d'Arc et qu'elle doit à son styliste de longue date, Law Roach .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕