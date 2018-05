Kendall Jenner porte une version pantalon de la tenue de Kim Kardashian au gala du Met 2018

Revenons en arrière : la création de La Perla consistait de 85 000 cristaux cousus ensemble d'un seul fil. Aucun tissu n'avait été utilisé. Et le mannequin était nu, en gros. Avance rapide à 2018, où la star de L'Incroyable famille Kardashian a porté un ensemble blanc cassé similaire à la robe du gala du Met de Vivienne Westwood porté par Kim en 2017. La version du mannequin comporte un pantalon, mais les tenues toutes blanches de Kendall et Kim avaient une épaule dénudée et une silhouette moulante. En 2017, Kim avait les cheveux mi-longs et raides avec une raie au milieu, alors que cette année, Kendall a choisi une longue queue de cheval executée par sa coiffeuse, Jen Atkin.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕