L'alchimie entre Kylie Jenner et Travis Scott est indéniable au gala du Met 2018

Kylie a assisté à son premier gala du Met en 2016, dans une tenue signée Balmain. Elle y a accompagné Donatella Versace l'année suivante, avec une coupe courte et blonde. Sa robe d'or rose sur mesure avait plus de 7 000 cristaux, et a trouvé sa place sans nul doute dans les annales du gala du Met.

Revenant à peine de vacances à la plage à trois, Kylie et Travis sont arrivés à New York un jour avant que le "lundi du gala du Met" ne commence. Le couple a passé du temps chez Gigi Hadid , et elles ont dû échanger des détails top secrets sur leurs tenues.

Kylie a monté les fameuses marches du Metropolitan Museum of Art avec Travis Scott à ses côtés, qui n'avait encore jamais foulé de tapis rouge avec sa petite amie, avec qui il est depuis près d'un an. Elle a affiché sa silhouette dans une robe noire de style sirène d'Alexander Wang, complétée de lunettes angulaires et d'un chignon. Scott a laissé sa dulcinée briller en portant un costume noir discret, mais chic, avec des détails à la ceinture.

