Kim Kardashian est une déesse d'or en Versace au gala du Met 2018

Bien sûr, Kim sait ce que c'est que de faire tourner les têtes sur les marches du gala du Met. En 2017, elle avait une tenue angélique avec une robe de Vivienne Westwood blanche à une épaule, avec une coupe mi-longue aux cheveux noir corbeau et des yeux chatoyants. L'année précédente, Kim K a eu une approche totalement différente, portant une tenue métallique des pieds à la tête pour le thème "Manus x Machina : la mode à l'ère de la technologie". Et on ne peut pas oublier 2013, quand Kim portait du Balmain. Non seulement elle rayonnait en pleine grossesse, mais elle avait su tirer profit de son ventre rond.

Can you guess who I’m going with this year? Thank you DV for glamming up my room! pic.twitter.com/2EcyqecJip

La semaine dernière, à l'ouverture de Longchamp Fifth Avenue, Kendall Jenner a partagé que les sœurs se préparaient séparément pour le plus grand soir de la mode. "Je crois que comme ça, c'est plus une surprise quand on se voit", a-t-elle dit à Zanna Roberts Rassi d'E! News la semaine dernière. Pensez-vous que les Kardashian-Jenner ont été impressionnées par la tenue de Kim ?

La star de L'Incroyable famille Kardashian était statuesque dans une robe Versace dorée qui épousait ses formes à tous les bons endroits. Suivant le thème "Corps célestes : la mode et l'imagination catholique", la robe était embellie de deux croix perlées à la hanche et à la taille. Elle a accompagné la longue robe d'une coiffure moitié relevée, moitié détachée, et d'un maquillage des yeux très théâtral. Pour équilibrer le look doré, Kim portait deux colliers à croix.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕