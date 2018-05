Rihanna continue son règne en pape sur le tapis rouge du gala du Met

L'évènement et sa tenue de choix tombent à pic, puisque l'interprète de "Wild Thoughts" doit lancer Savage, une nouvelle ligne de lingerie, le 11 mai, et célébrer son rôle dans le nouveau film Ocean's 8, aux côtés notamment d' Anne Hathaway , Mindy Kahling et Sandra Bullock Le film suit un casse pour voler un bijou au gala du Met, donc assister à l'évènement dans un ensemble aussi époustouflant, c'est parfait.

Pour complémenter sa tenue, la star avait pour accessoires des colliers argentés et boucles d'oreilles en diamant. Son look beauté est relativement simple, avec les cheveux relevés dans la mitre (sauf une mèche ondulée qui dépasse) et une teint parfaitement lumineux, grâce à ses produits Fenty.

En tant que co-organisatrice du gala annuel de l'institut du costume du Metropolitan Museum of Arts de cette année, le créatrice de Fenty a fait très fort, une fois de plus. Pour honorer le thème, "Corps célestes : la mode et l'imagination catholique", la star a porté une tenue inspirée de celle du pape avec une mini-robe embellie avec traîne assortie, veste, mitre, et talons étincelants de Christian Louboutin. Même si la silhouette de chaque pièce de son ensemble est audacieuse et unique, c'est le tissu cristallisé avec un imprimé rappelant les textiles catholiques traditionnels, qui est le héros de cette tenue.

