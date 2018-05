Découvrez tous les couples qui ont posé sur le tapis rouge du gala du Met 2018

Heureusement pour les fans de mode et les romantiques invétérés, des couples comme Amal Clooney et George Clooney , Cole Sprouse et Lili Reinhart , et bien d'autres, sont présents et prêts à faire fondre nos cœurs !

Les gestes affectueux ! Les tenues assorties ! Qui n'attend pas un "je t'aime" murmuré à la Selena Gomez et The Weeknd ? En gros, on cherche tout ce qui prouve que l'amour existe encore à Hollywood !

Le gala du Met 2018 a officiellement commencé, et ça veut dire que nos couples de stars préférés ont laissé derrière eux les projecteurs d'Hollywood pour une soirée inoubliable à New York. On vit pour un moment en solo sur le tapis rouge, mais il n'y a rien de tel qu'un VIP arrivant au Metropolitan Museum of Art avec un compagnon à ses côtés.

