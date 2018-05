Eh oui, Sarah Jessica Parker porte une crèche sur sa tête au Gala du Met

Mais revenons au thème de 2018, "Corps célestes : la mode et l'imagination catholique". SJP était habillée de la tête aux pieds par Dolce & Gabbana, une maison de couture qui est ouvertement influencée par la religion. Bien entendu, elle aurait pu s'arrêter là et ressembler à une œuvre d'art dorée que l'on trouve généralement dans les cathédrales et les vieilles églises, mais Sarah, qui aime coller aux thème du gala du Met comme elle l'a dit, ne serait pas SJP si elle ne se collait pas une crèche sur la tête.

Mais on le savait déjà, vu que SJP est la star qui se dévoue le plus au thème du bal du Met chaque année. Vous vous souvenez quand on rendait hommage au look punk ? L'actrice de Sex and the City portait une vrai mohawk au Metropolitan Museum of Art. Pour l'année de "Manus x Machina : la mode à l'ère de la technologie", Sarah a cassé les trolls qui avaient comparé son ensemble de Diane von Furstenberg à une "pirate chic".

