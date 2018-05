Les stars les mieux habillées du gala du Met 2018 : Olivia Munn, Rihanna et d'autres

Si vous n'êtes pas d'accord avec notre sélection, dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous ! Mais souvenez-vous : la mode du gala du Met n'est pas juste censée être jolie, c'est censé créer un dialogue et attirer l'attention sur le thème, le créateur, et celle ou celui qui porte la tenue. Si ces tenues vous font ressentir quelque chose — en bien ou en mal — c'est qu'elles ont atteint leur objectif et méritent une place dans notre liste des plus belles tenues.

Considéré comme les Oscars du monde de la mode, le gala du Met 2018 avait les tenues les plus extravagantes et visuellement éblouissantes qu'on verra de l'année. Bien sûr, comme tout évènement de prestige, certaines célébrités ont fait mieux que d'autres. Peut-être qu'elles (et leur créateur) ont trouvé une version novatrice du thème, "Corps célestes : la mode et l'imagination catholique". Ou peut-être qu'elles ont porté quelque chose d'osé, un risque très apprécié de tous. Peut-être qu'elles étaient tout simplement spectaculaires et qu'on ne peut s'empêcher de rester bouche bée. Rihanna , Olivia Munn , Blake Lively : c'est vous qu'on regarde !

