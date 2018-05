La robe de Gigi Hadid incarne la beauté du vitrail au gala du Met 2018

Pour compléter cette robe digne d'un musée, le top-modèle portait des boucles d'oreilles en diamants et des escarpins noirs tout simples. Son maquillage était relativement sobre : un rouge à lèvres nude, joues roses et grands cils. Avec la raie au milieu, ses cheveux étaient volumineux et ornés d'épingles à cheveux et reposaient juste au-dessus de ses oreilles.

En l'honneur du thème de cette année, "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", alias "Corps célestes : la mode et l'imagination catholique", le top-modèle a enfilé une robe multicolore et asymétrique en tissu transparent et scintillant signée Versace. Le concept de la robe nous fait penser à un vitrail, comme on en verrait dans une cathédrale ancienne, et représente une fleur flottant dans l'eau. La co-présentatrice de l'événement, Donatella Versace , a choisi personnellement cette robe pour la star et a tenu à souligner la beauté et l'impact du design.

