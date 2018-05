Dans les coulisses de la baby-shower pleine de stars d'Eva Longoria

La fête de samedi a eu lieu dans le jardin. À la fin, Bastón est venu et "Eva était très émue quand elle l'a vue. Elle était si heureuse qu'il soit là et qu'ils puissent célébrer leur bébé ensemble", a dit la source à E! News. "Il a fait un discours et a remercié les gens d'être venus."

Longoria a beaucoup de choses à fêter ce week-end, puisque Overboard sort en salles vendredi aux États-Unis. À l'avant-première du film, la future maman a dit à E! News que ce serait sa dernière apparition avant l'arrivée de son premier enfant, un petit garçon, avec son mari José "Pepe" Antonio Bastón. "J'ai tellement hâte de le rencontrer. J'ai hâte de voir quelle sera sa personnalité, à quoi il ressemble, combien de cheveux il aura", a-t-elle dit. "Il y a beaucoup de choses dont se réjouir, et ça devient de plus en plus réel chaque jour."

A post shared by Elizabeth Banks (@elizabethbanks) on May 5, 2018 at 3:19pm PDT

Priv a offert aux invités de Longoria des services de spa et salon de beauté à la demande, comme des tresses et des manucures, et les gens ont joué à un jeu rigolo appelé "Devinez ce qu'elle fait - Porno ou Accouchement ?" Des ballons jaunes avec "Bébé Baston" décoraient l'extérieur, près de tables à l'ombre. Dans la journée, l'actrice et ses amies ont partagé des photos de l'évènement sur Instagram :

La fête, qui avait pour thème les pyjamas, a fait venir Desiree Ansari , Robin Antin , Elizabeth Banks , Sophia Bush , Gloria Calderon Kellett , Marcia Cross , Melissa Fumero , Melanie Griffith , Carla Jimenez , Anjelah Johnson-Reyes , Justina Machado , Alex Meneses , Andrea Navedo , Ken Paves , Ellen Rakieten , Diana Maria Riva , Charlene Roxborough , Roselyn Sanchez , Marisa Tomei , Denyse Tontz , Denise Vasi , Lisa Vidal , Anne Winters et bien d'autres. Beaucoup sont allés dans la cabine de photos pour célébrer "Bébé Baston". Le brunch a eu lieu à Lombardi House à Hollywood. "Les invités se sont amusés dans la cabine photo avec des accessoires, ils ont imprimé leurs photos qui disaient « Bébé Baston ». Il y avait un bar à Bloody Mary et beaucoup de rosé qui circulait", a dit une source à E! News. "Il y avait aussi des chaises de massage, et une station coiffure et maquillage, au cas où quelqu'un voulait se pomponner un peu."

A post shared by Ken Paves (@kenpaves) on May 5, 2018 at 2:22pm PDT

