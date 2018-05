Découvrez les styles de stars qui règnent au gala du Met

Les Mentions honorables : le gala du Met, c'est le moment de briller, mais surtout, c'est une plateforme pour sensibiliser et soutenir l'exposition du Metropolitan Museum of Art. Le thème tient à cœur aux stars de ce groupe, qu'elles soient "jolies" ou pas. En 2017, Tracee Ellis Ross a porté Comme des Garçons, le thème du gala de l'an dernier, et sa tenue comportait le volume, la structure et la tension pour lesquels le créatrice Rei Kawakubo est connue. Mais pas besoin d'un lien direct au thème pour participer. Par exemple, en 2015, Solange avait suivi le thème "Chine : de l'autre côté du miroir" avec une robe courte imprimée Giles qui était aussi une illusion d'optique. Les stars dans cette catégorie méritent le respect, car elles n'essayent pas juste de nous divertir avec leur tenue, elles tentent aussi de nous enseigner quelque chose.

Les Classiques : à l'autre bout de l'extravagance de Riri et Bey, il y a l'élégance simple de Gwyneth Paltrow ou la sophistication sans effort de Gisele Bündchen . Cette bande-là n'a pas besoin de fioritures ni même de volume, mais il émane d'elles de l'assurance avec des silhouettes simples et sobres. Vous trouverez souvent Reese Witherspoon dans cette catégorie et parfois Kate Hudson , mais les top-modèles semblent vivre dans cet espace, laissant leur beauté naturelle parler d'elle-même. C'est parfois un peu trop prudent, surtout pour un évènement aussi important, mais ça fonctionne toujours.

Les Époustouflantes : personne ne bouge ! On a attendu toute la soirée pour voir ces célébrités. Pourquoi ? Elles amènent tout le côté théâtral ! Avec l'aide de leur créateur attitré, ces stars portent les tenues les plus extravagantes et originales. Si elles ne coorganisent pas l'évènement, comme Katy l'a fait l'an dernier ou Riri cette année, ce qui veut dire qu'elles ouvrent le tapis rouge et placent la barre niveau mode pour le reste des stars, elles terminent le tapis rouge, comme Beyoncé . On attend avec beaucoup d'impatience l'arrivée de Bey... si elle vient. Elle sera sûrement en retard, mais ça vaut la peine d'attendre, car on s'attend à de l'inattendu. Par exemple : queues de cheval très hautes avec une robe couleur chair de Givenchy Haute Couture. On ne peut oublier la fois où B est arrivée en latex couleur chair ! Que ce soit Rihanna, Katy ou Nicki Minaj , ce sont ces stars qui volent la vedette. Et qu'on aime ou qu'on déteste, on parle de leurs tenues des jours durant.

Par exemple, on sait que des stars comme Rihanna et Katy Perry vont suivre pleinement le thème avec des tenues particulièrement étonnantes, pour notre plus grand plaisir. On sait que certaines célébrités n'hésiteront pas à montrer leurs meilleurs atout, Madonna , on pense à toi. On connaît certaines stars et certains créateurs qui resteront fidèles à leur esthétique personnelle — malgré le thème — et porteront et créeront des robes jolies mais plus classiques.

Chaque année, les stars arrivent au Metropolitan Museum of Art dans les tenues les plus glamour, les plus extravagantes, et parfois, les plus controversées de l'année. Il y a toujours un thème, pour promouvoir l'exposition de mode du moment du musée (cette année, c'est "Corps célestes : mode et imagerie catholique"), qui inspire des tenues originales et éblouissantes, mais il y a certains styles du tapis rouge qui restent constants.

