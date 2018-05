Sept fois où les stars ont associé religion et mode

La reine de la pop sait peut-être se réinventer en permanence, mais son look au milieu des années 80 pour Like a Virgin est sûrement le plus emblématique. Elle était à moitié mariée sexy, à moitié vierge dévote, et tout de blanc vêtue avec de grosses croix chrétiennes.

Aucune autre question n'est plus pertinente au gala du Met 2018 . Quand le thème de cette année, "Corps célestes : mode et imagerie catholique", a été annoncé, on a craint que les créateurs ou leurs pièces uniques ne dépassent la simple inspiration pour donner lieu à des tenues offensantes. Après tout, le premier lundi de mai a l'habitude de montrer beaucoup de peau nue. Et avec une thématique pleine de convictions conservatrices, un conflit est possible. Bien sûr, c'est tout l'objet du sujet : "créer un dialogue entre la mode et les chefs d'œuvre de l'art religieux dans les collections du musée", comme l'expliquerait Vogue , et montrer combien la religion a influencé l'art.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕