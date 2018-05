Neuf choses officieuses qui vont se produire d'après nous au gala du Met 2018

En principe, on n'est pas censés prendre des photos au gala du Met. Et pourtant, ça ne serait pas pareil si on n'avait pas droit à notre lot de selfies de groupe épiques dans les toilettes.

On sait que Sex in the City est fini depuis longtemps, mais chaque fois que Sarah Jessica Parker arrive au gala du Met, c'est comme si Carrie Bradshaw était de retour. Elle révèle à chaque fois quelque chose de nouveau, de fun et de risqué.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez , Blake Lively et Ryan Reynolds , Beyoncé et Jay-Z : un de ces couples va nous donner envie d'être comme eux.

Anna Wintour , Amal Clooney , Rihanna et Donatella Versace , quatre femmes de pouvoir et très pointues en matière de mode, viendront ensemble pour présider aux extravagances de cette année sur le thème Corps célestes : mode et imagerie catholique. Si on imagine que le tapis rouge verra défiler des hommages à la religion, ainsi que des tenues de mariage, il y a quelques petites choses qu'on est sûr de retrouver.

On pourrait même dire qu'on met les petits plats dans les grands. Toutes vos fashion victims préférées seront là, dont Rihanna et Beyoncé , et porteront des tenues qu'elles ont prévu de porter depuis des mois. Les célèbres marches du Metropolitan Museum of Art sont d'ailleurs propices aux photos de mode inoubliables. Et les couples les plus élégants d'Hollywood, comme Blake Lively et Ryan Reynolds , montrent au monde ce qui arrive quand on associe les plus belles toilettes féminines et masculines à l'amour : on frise l'overdose.

