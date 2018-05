Cate Blanchett déclare que Harvey Weinstein l'a aussi harcelée

Cate s'est empressée d'ajouter : "Mais surtout, et c'est plus important que moi faisant les gros titres à propos de cette histoire… et de pointer du doigt, cette affaire n'a pas été réglée… Je suis pour qu'elle retourne au tribunal, car c'est là que se trouve la solution."

Quant à Allen, voilà ce qu'elle à dire : "Est-ce que je retravaillerais avec Woody ? J'ai été très productive avec Woody, et il a écrit quelques-uns des rôles de femmes les plus extraordinaires. Mais à l'époque où j'ai travaillé avec lui, je ne savais absolument rien de ce qui se passait, et c'est sorti après."

Et l'actrice de préciser sa pensée : "Une partie de la mission de Time's Up est d'aider ceux qui n'ont pas la possibilité de récolter les fonds pour se défendre eux-mêmes, afin d'obtenir l'égalité, la justice et la sécurité dans le monde du travail. Quand une jurisprudence est mise en place après la condamnation de personnes, alors d'autres personnes peuvent bénéficier de ces précédents. De là à ce qu'ajoute ma part de ragots et de souvenirs ? Il y en a déjà assez."

