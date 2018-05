Rihanna déclare ne pas être amie avec Drake : "C'est comme ça"

En plus d'avoir construit un empire de produits de beauté et de vêtements, elle sera bientôt au cinéma à l'affiche d'Ocean's Eight aux côtés de Sandra Bullock , Cate Blanchett , Anne Hathaway , Mindy Kaling et d'autres grandes actrices. La musique était moins une priorité l'année dernière, car elle voulait passer du bon temps avec Jameel. "Avant, je culpabilisais quand je m'accordais du temps, mais je pense que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui en valait la peine", précise la star sans donner de nom. Faire une pause m'a fait beaucoup de bien, ajoute-t-elle. "Même mentalement, le fait d'être loin de mon portable, de vivre l'instant présent, m'a énormément fait mûrir. Désormais, quand je vais travailler, j'y vais à fond. Parce qu'avant de m'en rendre compte, les années auront passé. Je suis contente de prendre mon temps. Je suis heureuse."

Rihanna est tout aussi hésitante à parler de son mec actuel, Hassan Jameel , un businessman saoudien. Apparemment beaucoup de choses ont changé pour Rihanna en un an, et maintenant elle se concentre sur le fait de devenir mère. "Bon, maintenant que j'ai 30 ans, est-ce qu'il y a des choses que je dois faire ? Est-ce que je devrais m'inquiéter ?", se demande l'interprète de "Work". "Est-ce que je devrais congeler mes œufs ? Que fait-on à 30 ans ?!" Quand elle deviendra maman, RiRi s'attend à être comme ceci : "Je ne pourrai pas ne pas surveiller mon enfant. Ça, je le sais déjà. Ils devront me forcer à engager une nounou."

Le couple discret s'est séparé il y a des années, et le fait que le rappeur ait avoué son amour en public est peut-être à l'origine de cette séparation. Comme les fans s'en souviennent sûrement, Drake a remis le Video Vanguard Award à l'interprète de "Wild Thoughts", lors des MTV VMA 2016 . À l'époque, il avait annoncé être amoureux d'elle depuis qu'il avait 22 ans, et quand il s'est approché d'elle pour l'embrasser, elle s'est détournée. Rihanna revient sur ce moment et déclare à Vogue dans le numéro de juin : "Les VMA sont une cérémonie de récompenses qui se concentre sur les fans, alors je ressentais cette énergie, et je connaissais les gens qui avaient reçu ce prix par le passé, c'était donc un moment très important. Attendre pendant le discours a sûrement été la partie la plus inconfortable. Je n'aime pas trop les compliments ; je n'aime pas qu'on me mette en avant." Quand on lui demande l'état actuel de sa relation avec Drake, Rihanna répond : "On n'est pas amis en ce moment, mais on n'est pas non plus ennemis. C'est comme ça."

