Ryan Reynolds évoque ses problèmes d'angoisse

Cette expérience a rendu Ryan humble, et c'est en fin de compte une bénédiction. "En dehors de la scène, il n'est pas invincible. Il n'est pas comme The Rock. Quand The Rock entre dans une pièce, tout le monde doit se dire : « Oh, mon Dieu, The Rock. » Mais ce n'est pas Ryan", explique l'actrice Leslie Uggams . "Ce n'est pas M. Hollywood."

"Je faisais la fête et d'une certaine manière j'essayais de disparaître", reconnaît l'acteur. Il explique qu'il lui arrivait de se réveiller en pleine nuit paralysé par l'angoisse. Il a pris des médicaments sans avis médical, mais après la mort par overdose de quelques amis, il a décidé de moins faire la fête. Les années passant, il a commencé à travailler plus régulièrement à Hollywood et a décroché le rôle principal dans plusieurs films. Mais malgré tous ses succès, il a aussi connu d'énormes flops... comme Green Lantern en 2011, le film très mal reçu par la critique, mais qui lui a permis de rencontrer sa future femme, Blake Lively . "J'ai l'air d'un abruti de dire le mot « carton»", admet-il. "Mais certains de mes plus gros cartons ont mal été reçus par la critique. C'est un bonus quand ça arrive." Ryan admet que ce film en particulier est le "fardeau qu'il est prêt à porter".

Ryan Reynolds est on ne peut plus confiant dans Deadpool 2, mais hors caméra c'est un paquet de nerfs. "Je suis angoissé. Je l'ai toujours été", révèle l'acteur dans le New York Times . "À la fois dans le côté « Je suis anxieux à propos de ça », mais aussi de l'autre côté du miroir dans la partie très sombre, ce qui n'est pas marrant." Ryan, qui avait avoué à GQ qu'il "avait fait une petite dépression nerveuse" après la sortie du premier Deadpool en 2016, ajoute qu'il arrive à surmonter ses angoisses au travail en rentrant dans son personnage. "Quand le rideau se lève, le pitre en moi se met en route et il prend vie jusqu'à ce que je quitte la scène."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕