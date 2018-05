Camille Cosby parle de "lynchage public" pour décrire le verdict du procès de Bill Cosby

Sans la nommer explicitement, Camille Cosby a accusé Andrea Constand , la femme qui a eu gain de cause alors qu'elle accusait Bill Cosby de l'avoir agressée sexuellement, d'avoir fait un faux témoignage durant le procès. "Je suis convaincue que son récent témoignage durant le procès était un parjure ; comme cela a été prouvé à ce moment-là, aucune preuve n'est venue étayer ses dires qui étaient remplis de contradictions innombrables et malhonnêtes. De plus, l'équipe d'avocats de Bill Cosby a présenté le témoignage d'une personne qui a confirmé ce que le témoin du procureur a admis, à savoir qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement, mais qu'elle pouvait le dire et obtenir de l'argent... ce qui est précisément ce qu'elle a fait."

Camille Cosby a également demandé une enquête criminelle à l'encontre du procureur Kevin Steele et de son équipe, arguant qu'il s'agit d'un "groupe homogène de personnes opportunistes et corrompues, et dont le but premier est de progresser professionnellement et financièrement aux dépens de la vie de M. Cosby". Elle a ensuite accusé le même procureur de mener "une campagne immorale" pour son poste, qu'il a décroché fin 2015, quand le dossier a été réouvert.

Citant les condamnations injustes d' Emmett Till et Darryl Hunt , elle a prétendu qu'il ne faut pas croire tous les accusateurs, avant d'ajouter que "des accusations non fondées mènent à des lynchages publics" qui ont entraîné l'annulation des performances de Bill et des rediffusions de ses séries, ainsi que celle de ses diplômes honorifiques, avant même le début du procès.

"Bill Cosby a été jugé coupable par les médias et ses accusatrices ont fait de même... et c'est tout", a-t-elle encore écrit. "Et les médias se sont assurés de disséminer cette propagande en établissant des barricades pour empêcher que la vérité soit connue, ce qui constitue une violation du 1 er Amendement. Les médias sont-ils devenus les juges et les jurés du peuple ?"

La femme de 74 ans a alors argué que les droits de son mari, en particulier le droit à une procédure équitable et à la même protection que tout le monde, a été bafoué par les "médias, avec leur constante diabolisation hystérique à son égard, et en ne remettant pas en cause les dires de ses accusatrices sans apporter de preuves". Camille Cosby a ainsi estimé qu'il y avait par conséquent impossibilité que le jury soit impartial et que le procès soit équitable.

