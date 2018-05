Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle ont réduit leur liste d'invités au mariage

Plusieurs personnes officielles ont déjà confirmé qu'elles n'assisteraient pas à l'évènement. Selon CNN, un porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé que le président américain Donald Trump et sa femme Melania Trump n'avaient pas été invités. Les médias ont dit la même chose du Premier ministre britannique, Theresa May . Le 44e président américain, Barack Obama , et l'ancienne première dame Michelle Obama ne sont pas attendus non plus.

600 personnes, c'est bien moins que le nombre d'invités au mariage du Prince William et de Kate Middleton . Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés devant 1 900 invités à l'abbaye de Westminster en 2011. D'ailleurs, il y avait 650 personnes à leur déjeuner de réception au palais de Buckingham. La réception du soir était plus intime, avec 300 invités.

