La star de 90210 Shenae Grimes est enceinte d'une petite fille

"Non, Shenae ne vient pas de me battre à un concours de pizza", a-t-il écrit sur Instagram à côté d'une photo de lui tenant le ventre rond de sa femme. "On a hâte de rencontrer notre petite fille. Je t'aime @shenaegrimesbeech, tu es trop canon et je t'aime déjà, ma petite Beech chérie."

"Je pense qu'être père, c'est quelque chose pour lequel Josh est né, et je suis ravie qu'on attende une petite fille, car ma mère et moi avons toujours eu un lien spécial", a dit la star de Degrassi : Nouvelle génération. "C'est une maman incroyable envers moi, et je suis ravie de partager tout ce qu'elle m'a enseigné avec notre petite fille !"

"Je n'arrive pas à croire que notre monde va devenir encore plus grand et plus lumineux, et j'ai hâte de m'embarquer dans cette folle aventure avec mon complice", a dit l'actrice de 28 ans à People dans une interview publiée jeudi.

