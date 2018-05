7 révélations de Gwyneth Paltrow et du nouveau livre Goop intitulé The Sex Issue

Vous l'avez déjà fait dans une salumeria en Italie ? Et au fond de la forêt vierge ou à bord d'un bateau-pirates pour enfants ? Les rédacteurs de Goop oui, et ils vous recommandent d'explorer des endroits encore plus "insolites" pour vous éclater avec votre partenaire.

Après avoir consacré tout un numéro de son blog lifestyle à tout ce qui a trait aux rapports sexuels, Goop vient de publier The Sex Issue: Everything You've Always Wanted to Know about Sexuality, Seduction, and Desire. Sur environ 300 pages, le livre ( disponible dès maintenant ) promet d'émoustiller ses lecteurs avec des avis d'experts et des anecdotes sur des sujets comme l'art de la méditation orgasmique ou les bienfaits de la cérémonie du serpent sacré.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕