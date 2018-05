Kylie Jenner explique pourquoi elle a prénommé sa fille Stormi

R : Kylie : "Avec elle, je pense plus à l'avenir. À chaque fois que je pars et que je suis stressée à l'idée de la laisser, je lui dis : « Je fais ça pour toi. » Tout le monde dit qu'on change complètement quand on devient maman, mais je me sens pareil, en mieux. Donc je ne sais pas trop ce qui a vraiment changé dans ma vie, à part elle bien sûr. Mais je trouve que tout va encore mieux. On est moins égoïste, et en fait j'aime bien changer les couches. C'est très gratifiant. Faire en sorte qu'elle soit de nouveau propre. Je ne sais pas, tout ça est vraiment… c'est vraiment une expérience extraordinaire."

Q : Kim : Qu'est-ce qui t'as le plus surpris dans le fait d'être maman , et en quoi ton point de vue sur la beauté et les affaires ont changé depuis que tu es devenue maman ?"

R : Kylie : "Je ne sais vraiment pas comment on a pensé à Storm. Son père pensait vraiment que ça venait de lui, mais je pense que c'est venu de moi. Et c'est resté. Et tout d'un coup, je n'aimais plus trop Storm, je ne trouvais pas que c'était le bon prénom pour elle. Et puis c'est devenu Stormi. Et c'est resté. Il y avait beaucoup d'autres prénoms que j'aurais peut-être préféré pour être honnête, mais j'ai l'impression que Stormi a choisi elle-même son prénom, comme si c'était juste le sien."

R : Kylie : "En fait, ça a été le contraire pour moi. J'ai l'impression que c'est juste incroyable et super fun. J'apprends énormément sur moi-même et sur la vie, et c'est une expérience extraordinaire. Bien sûr, il y a des moments difficiles… même au début, le fait de ne pas dormir, les nuits, le baby blues… tous les hauts et les bas. Et même d'être ici, c'était tellement dur de partir ce matin. C'était du genre : « Je reviens vite, je suis désolée, je dois partir ! » et elle ne sait même pas ce qui se passe. Je pense à elle tout le temps, où que je sois. Je préférerais être avec elle ou qu'elle puisse venir partout. J'ai hâte qu'elle puisse me suivre partout, parce que lorsqu'elle sera assez grande je l'emmènerai partout."

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on May 1, 2018 at 12:59pm PDT

