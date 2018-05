La folle vie des bijoux et diamants du gala du Met

Le shopping est l'étape la plus facile : "Notre préférence est de travailler avec des gens qui apprécient l'art et l'expression que les bijoux Tacori incarnent. Le processus de prêt est simple : on invite [une célébrité ou un styliste], on sort tous nos bijoux, et on les laisse explorer !" a dit Michelle Chila, directrice mode chez Tacori. "On a toujours notre créateur dans la pièce, de façon à pouvoir collaborer pour créer des formes uniques ou autre dont on pourrait avoir besoin pour l'ensemble qu'ils veulent obtenir. Fondamentalement, la personne avec qui nous travaillons doit avoir la même liberté créative de concevoir son style et sa vision, car c'est là qu'elle brille vraiment."

Surveillance maximale de l'essayage aux finitions : "Une fois qu'un styliste fait une sélection initiale, en général, on doit apporter les bijoux pour que la célébrité les essaye un jour ou deux avant l'évènement. Le grand jour, des mesures de haute sécurité sont prises pour protéger les diamants à tout instant", a expliqué Kristen.

L'assurance est obligatoire : "Les pièces empruntées sont en général des pièces conséquentes — après tout, c'est le gala du Met — donc elles sont assurées, et des mesures de sécurité très strictes sont mises en place pour protéger la star et les bijoux Tacori qu'elle porte", a ajouté Michelle. À l'évènement de l'an dernier, Zoë Kravitz a porté 356 240 $ de bagues et boucles d'oreilles, et vous pouvez être sûrs que l'actrice et les bijoux étaient pareillement protégés.