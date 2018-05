James Van Der Beek a un message plein d'espoir pour les fans dyslexiques

A post shared by James Van Der Beek (@vanderjames) on Mar 9, 2018 at 1:42pm PST

"On pourrait croire que les mots ne seraient pas vraiment mon truc, et pourtant, c'est le cas. Ma carrière entière tourne autour de l'écriture, la lecture à haute voix devant un public, et la mémorisation et la récitation des mots devant de nombreux autres gens, et si je pouvais dire une chose au jeune homme que j'étais, ce serait : « Amuse-toi avec ça. »", a-t-il partagé dans une nouvelle vidéo obtenue par E! News. "Tu sais que tu n'es pas stupide, alors ne crois jamais une seconde le contraire."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕