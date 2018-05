Le gala du Met en chiffres : 30 000 $ par billet, 3,5 millions de dollars de bijoux, et plus encore

Recevoir une invitation à l'un des événements les plus exclusifs de l'année rend humble, mais il faut tout de même avoir un certain succès pour l'accepter. En effet, un billet au gala du Met coûte environ 30 000 $ (environ 25 000 euros), selon le New York Times.

Mais l'occasion de montrer ses prouesses en matière de mode dans les plus belles robes et les plus beaux diamants n'a pas de prix. Que faut-il pour avoir un vrai moment Cendrillon au gala du Met ?

Au lieu de feux d'artifice et de spectacles de mi-temps, le gala annuel du Metropolitan Museum of Art Costume Institute dépense ses ressources pour parfaire une esthétique digne des membres de la haute société de la culture pop. On parle de compositions florales, de desserts extravagants et d'un océan des gens les mieux habillés du monde... Tout le monde veut être la belle de ce bal-là.

