Samira Wiley de The Handmaid's Tale : la servante écarlate évoque la nouvelle vie de Moira

Et si le statut de réfugié a (heureusement) permis à Moira et Luke de se tenir loin des dangers de Gilead, ne vous attendez pas à ce que ça dure. "D'une certaine manière, ce qui est surprenant, c'est la rapidité avec laquelle les gens arrivent à normaliser leurs conditions. Quand ils n'ont plus de pouvoir et qu'ils n'ont plus la possibilité de retourner à Gilead ou de riposter, ils peuvent normaliser et ça peut user le cœur et l'esprit", a précisé O-T Fagbenle. "Heureusement pour nos personnages, ils sont obligés de s'investir de nouveau plus tard dans la saison."

Samira Wiley, a également admis avoir un vrai pouvoir dans le fait de donner vie à un moment aussi actuel qu'une crise de réfugiés. "J'aime dire qu'il est de notre responsabilité en tant qu'artiste de refléter l'époque dans laquelle on vit et je ne connais aucune série qui soit plus appropriée que celle-ci. C'est véritablement un commentaire sur ce qui se passe maintenant", a-t-elle ajouté. "Nos scénaristes sont tellement en phase avec ce qui se passe dans le monde que je ne pense même pas qu'ils en soient conscients… vous voyez ?"

"Une des choses que j'ai trouvées très intéressante était d'explorer ce qu'est la vie d'un réfugié. Qu'est-ce que ça fait d'être séparé de sa famille et de savoir que les gens qu'on a laissés sont en danger de mort ? Je voulais vraiment ressentir ça en tant qu'humain et penser aux réfugiés qui entrent dans notre pays en me disant : « Tiens, ce ne sont pas juste des personnes en plus. Ce sont des gens comme nous »", a déclaré O-T Fagbenle , qui joue Luke, le mari d'Offred ( Elisabeth Moss ) qu'on croyait mort pendant un temps. "Il y a des dentistes, des avocats et des gens avec des familles, des pères et des frères. Il y a un certain stress post-traumatique qui en découle, et Moira et Luke y font face tous les deux."

Dans le 3e épisode de la saison 2 de The Handmaid's Tale : la servante écarlate diffusée cette semaine aux États-Unis sur la plateforme Hulu, on va voir combien il est difficile d'oublier les horreurs de Gilead pour Moira et Luke quand on les retrouve au Canada en tant que réfugiés dans "La petite Amérique". Et comme Samira Wiley , qui incarne Moira, l'a dit à E! News lors de l'avant-première de la saison 2, ça va être une sacrée aventure.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕