Johnny Depp est poursuivi par ses anciens gardes du corps pour salaires impayés et conditions de travail dangereuses

"La plainte déposée par Johnny Depp contre ses anciens chargés d'affaires est une pure invention. Depuis 30 ans, Joel et Rob Mandel, et leur société The Management Group, gèrent en toute confiance les affaires de certains des individus et sociétés les plus prospères du monde du divertissement. Pendant 17 ans, ils ont fait tout leur possible pour protéger Johnny Depp contre ses dépenses irresponsables et extravagantes."

L'acteur estime que The Mandel Company a mal géré ses affaires à tel point qu'il "a perdu des dizaines de millions de dollars et a dû céder des actifs importants pour payer les fautes lourdes et les délits d'initiés de TMG".

D'après la plainte, les deux hommes auraient été "exposés à des conditions et des situations dangereuses", et détaillent un incident au cours duquel Leonard Damian , le chef de la sécurité de Johnny Depp, se serait tiré dessus par erreur dans la jambe alors qu'il travaillait avec Miguel Sanchez et ce dernier avait dû l'emmener en urgence à l'hôpital.

Les gardes du corps ajoutent : "À cause de cet environnement de travail toxique et dangereux et les violations constantes du code du travail des employés, les plaignants ont dû quitter leur travail, malgré le fait qu'ils ont apprécié beaucoup de gens avec qui ils ont travaillé et n'ont rien contre Johnny Depp."

Dans les documents obtenus par E! News, la garde rapprochée de la star affirme avoir "fait face à des conditions de travail dangereuses et servi de baby-sitters et de chauffeur à Johnny Depp, ses enfants et son entourage".

