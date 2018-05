Elsa Pataky ignore comment son mariage à Chris Hemsworth a survécu à sa célébrité

"Nos années ensemble ont été super. Tous les mariages ont des hauts et des bas : c'est un travail constant pour être dans un mariage qui marche et pour rester ensemble pour toujours", a-t-elle fait remarquer. "Les parents de Chris ont été ensemble toute leur vie, et c'est magnifique, leur famille est très proche."

Mais comme leur mariage de près d'une décennie l'a prouvé, ils ont été capables de surmonter les obstacles. "Ça met beaucoup de pression sur un mariage, mais on s'en est bien sortis, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, et on a des personnalités très fortes, mais on s'aime énormément. On fait en sorte que ça fonctionne."

"On a tout fait assez vite. Je ne sais pas comment on a survécu en tant que couple", a-t-elle dit au Vogue australien. "On s'est mariés, et un an après, on avait des enfants."

"Au début, c'était magnifique... Quand je l'ai rencontré, il était inconnu, et j'ai évolué avec lui, j'ai vécu ses réussites et ses changements, et ensuite, il est devenu énorme et j'ai partagé ça aussi", a-t-elle dit au magazine. "Traverser chaque moment et être là avec lui pour chaque réussite était une bonne chose : on a évolué ensemble. C'est difficile quand on passe du statut d'inconnu à celui de célébrité, avec tous les changements qui vont avec."

