Zayn Malik veut se remettre avec Gigi Hadid, mais elle est "hésitante"

Le 13 mars, Zayn a confirmé la rupture sur les réseaux sociaux, en écrivant : "Gigi et moi avons eu une relation incroyablement fun, affectueuse et importante, et j'ai énormément de respect et d'adoration pour Gigi en tant que femme et amie. C'est une âme incroyable."

"Les déclarations de rupture semblent souvent impersonnelles, car il n'y a aucun moyen d'exprimer par des mots ce que deux personnes vivent ensemble au fil de quelques années... non seulement dans un couple, mais dans la vie en général", a-t-elle dit. "Je suis à jamais reconnaissante pour l'amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagés. Je veux le meilleur pour lui et continuerai de le soutenir en tant qu'ami pour qui j'ai énormément de respect et d'amour."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕