Camila Cabello raconte ce que ça fait de vivre avec un trouble obsessionnel compulsif

"Je déteste le mot « argent ». Ma pire peur, c'est de faire un album qui vend bien ou qui a beaucoup de succès. Je ne veux pas être la personne qui fait des chansons en studio et qui dit : « La radio va adorer ça » ou « On va être riches après cette chanson »", a-t-elle expliqué. "C'est vraiment horrible. Pour moi, la musique, ce n'est pas commercial, c'est ma vie. J'ai juste besoin d'assez pour que ma famille et moi soyons bien et confortables, et ça a été une énorme bénédiction pour moi, de pouvoir faire ça pour eux."

"Ne jamais être trop à l'aise. Peu importe ce qu'on me dit, je sais que j'ai besoin de plus qu'un bon album pour avoir une carrière", a-t-elle dit. "Même si quelqu'un me donne des statistiques ou des chiffres incroyables. Je me rappelle que si on ne peut pas continuer pendant 15 ans comme les plus grands [alors]... C'est pour ça que je pense à des gens comme Prince ou Madonna, car ça me rappelle : « Tu as du pain sur la planche, avant d'en avoir fini d'apprendre et d'évoluer. » Il ne faut jamais se laisser aller, et toujours se rappeler qu'on doit toujours s'améliorer."

"Le TOC, c'est bizarre. J'en ris maintenant. Tout le monde a différentes façons de gérer le stress", a-t-elle expliqué. "Quant à moi, ça me stresse beaucoup de penser à quelque chose. Je commence à avoir la même pensée encore et encore, et peu importe le nombre de fois où j'atteins une résolution, j'ai le sentiment que quelque chose d'horrible va arriver si je ne continue pas d'y penser. Je ne savais pas ce que c'était et quand je l'ai découvert, et [que j'ai appris] comment prendre du recul, ça m'a aidée à me sentir mieux. Je me sens bien plus en contrôle maintenant. Maintenant, je me dis : « Ah ! OK, c'est juste mon TOC. » Je pose à ma mère une question pour la quatrième fois, et elle me dit : « C'est le TOC. Tu dois lâcher prise.»"

"C'est le plus dur, d'être loin de ma famille. Je ne voudrais jamais m'installer à L.A., car je ne peux pas vivre loin d'eux. [Donc, quand elle voyage, sa mère vient avec elle]. C'est super, c'est ma meilleure amie", a expliqué Cabello. "Ma deuxième moitié. C'est rassurant, d'être avec sa maman. On se sent comme un enfant. Et votre famille s'en fiche si vous foirez une chanson ou si vous vous plantez. Ils vous aiment de manière inconditionnelle, et c'est très important pour moi."

"Je l'adore. On parle des garçons", a dit la star de 21 ans à propos de l'interprète de "Delicate" en exclusivité au Cosmopolitan britannique. "Elle adore l'amour, et on adore en parler. C'est marrant de se défouler et de parler et de rêver."

La chanteuse est au milieu de sa tournée Never Be the Same, et rejoindra ensuite Taylor Swift pour sa tournée Reputation.

