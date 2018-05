Miley Cyrus retire ses excuses pour son portrait nu de Vanity Fair de 2008

Le père de Miley, Billy Ray Cyrus, a ensuite partagé son point de vue dans Today. "On avait le sentiment que tout était sous contrôle", a-t-il dit. "Son publiciste était là... Je ne savais pas qu'ils allaient la déshabiller et l'envelopper dans une couverture." Il était "surpris" par la séance, mais "les choses arrivent. C'est la vie". Billy Ray a ajouté qu'il n'avait jamais parlé à Miley de la séance photo controversée après le début des répercussions, citant un dicton de son père : "Plus on marche dans le caca, plus ça pue."

Parce que Hannah Montana était l'une des émissions les plus populaires — et rentables — de Disney Channel, un porte-parole de la chaîne avait dit : "Malheureusement, comme l'article le suggère, une situation a été créée pour manipuler délibérément une jeune de 15 ans pour vendre des magazines." Un représentant du magazine a répondu, disant notamment : "Les parents et responsables de Miley étaient sur le plateau toute la journée..."

IM NOT SORRY Fuck YOU #10yearsago pic.twitter.com/YTJmPHKwLX

Il y a une décennie, avant que les photos ne soient publiées, la jeune Miley ne semblait pas trop concernée par la possibilité d'une polémique. "J'avais une grande couverture sur moi. Et je me suis dit : «C'est joli, c'est naturel»", a-t-elle dit au magazine. "Je trouve ça très artistique." Plus tard, sous la pression, Miley a été forcée de présenter des excuses publiques pour sa participation. "Mon objectif en musique et en tant qu'actrice, c'est de toujours rendre les gens heureux. Pour Vanity Fair, j'étais si honorée et ravie de travailler avec Annie. J'ai participé à une séance photo qui était censée être «artistique», et maintenant, en voyant les photos et en lisant l'article, je me sens vraiment gênée", avait-elle dit à l'époque. "Je n'ai jamais eu l'intention de faire ça, et je m'excuse auprès de mes fans qui comptent tant pour moi." Dans une déclaration séparée, Leibovitz a dit : "Je suis désolée que mon portrait de Miley ait été mal interprété. Miley et moi avons regardé des photos de mode ensemble, et on a parlé de la photo dans ce contexte avant de la prendre." Leibovitz a dit que c'était un "portrait simple et classique", affirmant : "Je le trouve très beau."

