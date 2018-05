John Legend explique la politique américaine à Kanye West via SMS

Twitter is such a bette place with @kanyewest on here 😍

Et le chanteur a enfoncé le clou : "Je sais que tu ne lis pas beaucoup sur la politique ou l'histoire politique et la personne dont tu as posté le texto est probablement au courant. C'est pourquoi il t'a dit de poster ce tweet idiot à propos des anciens partis républicain et démocrate. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que le parti de Lincoln est devenu le parti des Confédérés. Ça aussi tu peux le tweeter !"

John Legend a poursuivi : "Quand Lyndon Johnson (un Démocrate) a promulgué le Voting Rights Act [interdisant les discriminations dans le droit de vote, ndlr] et le Civil Rights Act [interdisant toute ségrégation basée sur la race, le sexe, la religion, la couleur ou la nationalité, ndlr], il a reconnu que les Démocrates perdraient probablement le vote dans le sud pendant une génération. Et ça s'est avéré exact. Les blancs du sud ont fini par quitter le parti démocrate parce qu'il est devenu le parti qui s'est plus battu pour les droits des personnes de couleur."

