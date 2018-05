La princesse Victoria aurait été victime d’attouchements de la part d’un photographe français

Björn Hurtig , l'avocat de Jean-Claude Arnault, a déclaré au Telegraph : "Mon client nie avec la plus grande fermeté ces accusations. Il avance que ces rumeurs malveillantes n'ont qu'un seul but ; ternir son nom et lui faire du tort." E! News a essayé de contacter l'intéressé pour qu'il fasse un commentaire.

Ebba Witt-Brattström , chercheuse en littérature suédoise et professeure, a expliqué qu'elle se trouvait près de la princesse Victoria quand Jean-Claude Arnault l'aurait tripotée, au cours d'un long entretien avec The Telegraph . "Il est arrivé subrepticement par derrière et j'ai vu sa main se poser sur son cou puis descendre. Elle est descendue tout en bas", a-t-elle confié au journal. D'après Ebba Witt-Brattström, l'assistante de la princesse est tout de suite venue à sa rescousse. "Elle s'est jetée sur Arnault. Elle l'a attrapé, et « hop » il est parti", a-t-elle ajouté, en précisant que Victoria "s'est retournée surprise".

