Cruz Beckham est comme un petit Justin Bieber dans le teaser d'une nouvelle chanson

Malgré sa ressemblance au chanteur canadien, Cruz s'est démarqué en tant qu'artiste en faisant don des bénéfices de "If Every Day Was Christmas" à la fondation Global's Make Some Noise.

Les fans ont remarqué les similarités entre le jeune Cruz et Bieber depuis 2016, quand Victoria a partagé une vidéo de Cruz chantant "Hope" de Faith Evans , et à nouveau quand il a sorti son premier hit . La palette vocale impressionnante de Cruz fait penser aux fans à un jeune Bieber, surtout quand ce dernier, qui a aujourd'hui 24 ans, avait repris "With You" de Chris Brown en 2008.

La légende des Spice Girls a écrit "bisous" en ajoutant des mains qui frappent. Elle a tagué Cruz et le producteur Rodney Jerkins , pour qui il a travaillé en 2016 sur son premier single, "If Every Day Was Christmas."

"Tu me manques / Comme la lune manque à la lumière du soleil", a chanté le jeune de 13 ans. "Et je prie d'être à nouveau dans tes bras très bientôt / Et j'en ai marre de courir dans tous les sens et de te laisser seule / Bébé, j'ai hâte d'être rentré."

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 30, 2018 at 12:36am PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕