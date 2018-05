Scott Disick est romantique pour Sofia Richie, avec un séjour rempli de pétales de roses

Comme une autre source l'a expliqué : "Scott a promis à Sofia un voyage, et il s'est dit que ce serait sympa de partir un peu." On nous a dit que Scott avait tout prévu pour leur "retraite de couple", y compris des massages, traitement au spa et dîners en groupe.

Fin mars, ils sont repartis à Cabo, avec les trois enfants cette fois, et un autre couple. "Scott et Sofia sont inséparables et semblent heureux", a dit un témoin à E! News. "Ils posaient pour des photos et s'embrassaient très souvent."

A post shared by Scott Disick (@letthelordbewithyou) on Apr 29, 2018 at 2:13pm PDT

A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Apr 27, 2018 at 11:11pm PDT

On ne sait pas ce que les tourtereaux fêtaient ce week-end, mais on dirait que deux des enfants de Disick avec son ex, Kourtney Kardashian , son fils Mason et sa fille Penelope , les ont rejoints.

