La fille de Ciara et Russell Wilson, Sienna, fête son 1er anniversaire comme une princesse

Près de la petite, il y a un panier rose ressemblant à une montgolfière, décoré avec des dizaines de ballons roses, blancs et bleus. D'autres roses blanches et roses sont par terre. Sur une petite table ronde, il y a un gâteau à trois étages blanc et rose avec le nom et l'âge de l'enfant.

La chanteuse de R&B a posté sur Instagram dimanche une photo de leur petite fille dans sa chaise haute, décorée avec un grand tutu, une guirlande de roses roses et blanches (qui semblent fausses) et le mot "One" en lettres dorées. Sienna porte une couronne de fleurs roses, et met ses petites mains sur ses oreilles.

La fille de Ciara et de son mari Russell Wilson a eu un an samedi et a fêté ça comme une vraie princesse.

A post shared by Ciara (@ciara) on Apr 29, 2018 at 12:08am PDT

